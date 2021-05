4 Design Days: Mieszkaniowa moda. Jak będziemy mieszkać po pandemii? To powiedzieli uczestnicy dyskusji

Małgorzata Zbroińska-Piątek, Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie:

"Jeśli chodzi o podejście projektowe, czeka nas to samo, co wcześniej. Trendy i moda są jak morze - przypływają i odpływają. W projektowaniu warto się skupiać na tym, by tworzyć przyjazne strefy funkcjonalne i na użytkowniku przestrzeni, a nie na trendach."

"Proporcje podziału na strefy życia w mieszkaniach na pewno uległy zmianie, ale trzeba do nich podchodzić bardzo indywidualnie."

"Należy walczyć o wielofunkcyjność każdej ze stref w mieszkaniu."

Anna Koszela, projektantka Pracownia Architektury Wnętrz:

"Open space w mieszkaniu wyłącznie dla singla. W mieszkaniu dla rodziny potrzebne są wydzielone strefy. W tym przypadku kluczowa jest intymność."

Adam Bronikowski, współwłaściciel i współzałożyciel HOLA Grupa Projektowa:

"Pandemia zostanie w naszych głowach. To będzie miało wpływ na procesy projektowe."

"Indywidualne potrzeby i możliwości klientów są kluczowe w projektowaniu mieszkań."

"Mamy romantyczne wizje życia w domu pod miastem, ale ludzie wrócą do ośrodków miejskich."

"Pandemia jest problemem przejściowym, a inwestycje mieszkaniowe są długoterminowe."

Mirella Firchał-Kępczyńska i Marcin Kępczyński, projektanci wnętrz, prowadzący program „Para w remont” na antenie HGTV, autorzy kanału Youtube „Mirella i Marcin”:

"Podczas pracy w domu potrzebna jest nie tyle przestrzeń, co przegrody gwarantujące intymność."

Joanna Dec-Galuk, dyrektor marketingu Roca Polska:

"Podczas pandemii zmieniły się nawyki Polaków i funkcje pomieszczeń sanitarnych. Rozdzielenie tych stref pozwala nam na większe możliwości projektowe, choćby na stworzenie domowego SPA."

"Istnieje wiele sposobów na recycling miejsca i rozdział pomieszczeń sanitarnych."

Dagmara Iwańska, właścicielka IDEALNIE Pracownia Projektowa:

"Mała łazienka odchodzi do lamusa."

"Nowe technologie są integralną częścią luksusu."

Mariusz Góraj, specjalista ds. marketingu Tema – Przedstawiciel Gira w Polsce:

"Pandemia jest tymczasowa, ludzie zaczęli inwestować w remonty, szukają rozwiązań, które podnoszą komfort."

"Widzimy ruch w kierunku automatyki. Sterowanie oświetleniem jest już standardem, widać duże zainteresowanie ogrzewaniem, roletami, czy nagłośnieniem."