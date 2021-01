4 Design Days: Potrzeby mieszkaniowe Polaków. Jak zmieniły się podczas pandemii?

- Pandemia przyniosła nam wszystkim wiele zmian, także w obszarze rynku nieruchomości.

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, zamknięci w domach, spowodowała dość dużą zmianę priorytetów jakimi do tej pory kierowaliśmy się przy zakupie mieszkania - mówi Tomasz Chmielarz.

Jak dodaje, to także ciekawy czas dla architektów. - Projektując domową przestrzeń musimy wziąć pod uwagę nowe znaczenie spędzania czasu w domu. Model, w którym rano idziemy do pracy, a popołudniu wracamy do domu, na naszych oczach dezaktualizuje się. Mieszkanie staje się przestrzenią niemal całodobową – nie tylko dla nas, ale i naszych bliskich - domowników - wyjaśnia.

Proces projektowania w nowych okolicznościach można oczywiście rozszerzyć o konieczność brania pod uwagę przez architekta takich aspektów jak zaaranżowanie przestrzeni mieszkalnej, w której będzie miejsce dla zdalnej pracy dla osób dorosłych oraz zdalnej nauki przez młodsze pokolenia.

Podczas wyboru mieszkania coraz częściej poszukiwane są takie, które mają dodatkową przestrzeń zewnętrzną – balkon, loggia czy taras. Ta zewnętrzna cześć nieruchomości pełni ważną funkcję w tych trudnych czasach.

- Zauważalnym trendem jest również poszukiwanie alternatywnego rozwiązania jakim jest zakup gruntów lub gotowych domów na terenach poza miejskich. W przypadku zakupu gruntu coraz częściej poszukiwane są technologie budowy domów, które pozwalają na szybką realizację takiej inwestycji - tłumaczy ekspert Rehau.

Już w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days Pre-Opening Online. Przez dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów i inwestorów działających na rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości!

Jak zmieniły się mieszkaniowe potrzeby Polaków? Co jest nowym must-have, a co odeszło do lamusa? Nowe wyzwania dla architektów. Cykl dyskusji architektów i cykl prezentacji producentów oraz dostawców. Sesję poprowadzą Mirella Firchał-Kępczyńska i Marcin Kępczyński, projektanci wnętrz, prowadzący program „Para w remont” na antenie HGTV, autorzy kanału Youtube „Mirella i Marcin”.