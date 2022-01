Najlepsze polskie domy na scenie 4 Design Days. Zapraszamy!

4 Design Days, po edycjach online w 2021 roku, wraca do unikalnych przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach! To będzie wielkie wydarzenie świata architektury, designu i nieruchomości. Przed nami cztery dni – od 27 do 30 stycznia 2022 roku, a ostatnie dwa dni (sobota 29 i niedziela 30 stycznia) to tradycyjnie Dni Otwarte, w których czekamy na wszystkich, którzy chcą znaleźć inspirację do swoich wnętrz!

Zapraszamy wszystkich miłośników dobrej architektury na niezwykle ciekawy cykl prezentacji, podczas których najlepsi polscy architekci opowiedzą o swoich wybitnych, ciekawych i nagradzanych projektach domów jednorodzinnych. Pokażemy, jakie są dziś trendy w architekturze mieszkaniowej w Polsce i na świecie oraz zdradzimy kulisy powstawania najpiękniejszych domów. Zarezerwuj czas już teraz! Prezentacji będzie można posłuchać zarówno podczas Dni Zamkniętych, jak i podczas Dni Otwartych.

28 stycznia 2022 r. | 12.30-13.30

1. Dom Doświetlający

Projekt: Paweł Naduk, założyciel i właściciel pracowni, główny architekt, 77 STUDIO architektury

2. Dom Betonowy

Filip Banach, Paula Banach, architekci, TRZY.BE Architekci

3. #Azyl

Projekt: Marta Gąska, Łukasz Gąska, architekci, Gąska Studio

4. Dom w Bieszczadach

Projekt: Przemo Łukasik, właściciel, medusa group

5. Stara kuźnia w Lesznie

Projekt: Jan Sikora, architekt, Sikora Wnętrza

30 stycznia 2022 r. | 14.00-15.00

1. House Wide Shut

Projekt: Tomasz Wuczyński, główny architekt, założyciel, Grupa Plus Architekci [Ewelina]

2. Małopolska Chata Podcieniowa

Projekt: Bogusław Barnaś, architekt, BXB Studio

3. Dom Leśny

Projekt: Anna Paszkowska-Grudziąż, Rafał Grudziąż, architekci, pracownia 81waw.pl

4. Dom jednorodzinny w Toruniu

Projekt: Sebastian Marach, architekt, Yono Architecture

5. From the garden House

Projekt: Robert Konieczny, architekt, założyciel, KWK Promes