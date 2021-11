Wszystko o budowie małego domu na 4 Design Days!

Budowa dom, nawet tego o małym metrażu, to wciąż spora i kosztowna inwestycja. Każdy etap – od wyboru projektu, materiałów, technologii, na wykończeniu wnętrza kończąc – trzeba dobrze przemyśleć i zaplanować. Jak to zrobić z głową? Warto skorzystać z wieloletniego doświadczenia ekspertów, którzy swoją wiedzą podzielą się podczas tegorocznej edycji 4 Design Days w Katowicach. Sesja "Budujemy mały dom" odbędzie się podczas Dni Otwartych – w sobotę 29 stycznia 2022 roku. W jednym miejscu spotkają się architekci, projektanci i producenci, a więc specjaliści, którzy o budowaniu wiedzą wszystko.

Uczestnicy dyskusji podpowiedzą co musisz wiedzieć planując budowę małego domu oraz budowę domu bez pozwolenia, a więc takiego, którego powierzchnia nie przekracza 70 metrów kwadratowych. Poszukają odpowiedzi na pytanie, czy Polacy chętnie decydują się na budowę bez pozwolenia i czy w związku z tym grozi nam urbanistyczny chaos? Doradzą jak wybrać wymarzony projekt małego domu, aby mimo niewielkiego metrażu, na co dzień zapewnił komfort i wygodę całej rodzinie. Przybliżą także koszty budowy małego domu oraz dostępne technologie i materiały. Dowiesz się, które rozwiązanie będzie najlepsze dla Ciebie. Planujesz budowę małego domu lub domu bez pozwolenia – nie może Cię zabraknąć podczas 4 Design Days.

4 Design Days, po edycjach online w 2021 roku, wraca do unikalnych przestrzeni Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach! To będzie wielkie wydarzenie świata architektury, designu i nieruchomości. Przed nami cztery dni – od 27 do 30 stycznia 2022 roku, a ostatnie dwa dni (sobota 29 i niedziela 30 stycznia) to tradycyjnie Dni Otwarte, w których czekamy na wszystkich, którzy chcą znaleźć inspirację do swoich wnętrz!

W PROGRAMIE DNI OTWARTYCH 4 DESIGN DAYS ZAPLANOWALIŚMY TEŻ:

1. Najpiękniejsze polskie wnętrza

Cykl prezentacji, w którym najlepsi polscy architekci i projektanci wnętrz przedstawią kulisy powstawania najciekawszych projektów wnętrz ostatnich lat. Od małych kawalerek po imponujące lofty czy apartamenty – każdą przestrzeń można zaprojektować dobrze, a realizacje, które razem z ich twórcami przybliżymy, są tego najlepszym dowodem.

2. Social Cities

Od dziecka do seniora, od skatera do matki z wózkiem – mieszkańcy aglomeracji w rozmowach z urzędnikami, urbanistami, architektami o jakości przestrzeni publicznej. Jak tworzyć supermiasta do życia i spędzaniu czasu wolnego.

3. Scena polskiego rzemiosła

Są zdolni, kreatywni i nagradzani nie tylko w kraju, ale i za granicą. Polscy projektanci pokazują, że rzemiosło znad Wisły to nasza najlepsza wizytówka.

Inspirujące rozmowy z ciekawymi artystami, rzemieślnikami o tym, jakie były początki ich biznesów i skąd czerpali inspiracje. Jak to się robi, czego unikać, gdzie tkwi potencjał – o tym wszystkim w naszych spotkaniach na scenie.

4. Designerskie domy

Najlepsi polscy architekci opowiedzą o swoich wybitnych, ciekawych i nagradzanych projektach domów jednorodzinnych. Pokażemy, jakie są dziś trendy w architekturze mieszkaniowej w Polsce i na świecie oraz zdradzimy kulisy powstawania najpiękniejszych projektów domów w Polsce.

5. Najciekawsze projekty wnętrz ostatnich lat

Przedstawimy kulisy powstawania najciekawszych projektów wnętrz ostatnich lat. Od małych kawalerek po imponujące lofty czy apartamenty – każdą przestrzeń można zaprojektować dobrze, a realizacje, które razem z ich twórcami przybliżymy, są tego najlepszym dowodem.

6. ABC DIY – wiele rzeczy możesz zrobić sam! To łatwiejsze niż myślisz, ale musisz wiedzieć o kilku zasadach.

7. Pchli Targ by 4DD – Daj drugie życie swoim "gratom"

Organizatorem 4 Design Days jest GRUPA PTWP – wydawca specjalistycznych portali biznesowych, m.in. propertynews.pl, propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl oraz organizator spotkań biznesowych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Europy.

Więcej: www.4dd.pl