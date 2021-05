4 Design Days: Mieszkaniowa moda. Jak będziemy mieszkać po pandemii? [wywiad]

Co przyniosła pandemia? Jak w ostatnim roku zmieniły się mieszkania Polaków, co stało się przedmiotem pożądania, a co straciło na popularności?

Rzeczywiście zostaliśmy postawieni w sytuacji, gdzie dom stał się całym światem. Nasze mieszkania i domy stały się dla nas ważniejsze niż dotychczas. W mniejszej lub większej przestrzeni musimy łączyć ze sobą pracę, codzienne życie, obowiązki i relaks.

Po pierwsze możemy zaobserwować migracje Polaków - kupowanie większych mieszkań i domów. Okazało się, że przestrzeń mieszkania nie jest już tylko do "spania", gdy oboje młodych ludzi wraca o 21:00 na samą noc. Wszystko stanęło na głowie.

Polacy rezygnują z 30-metrowych mieszkań w blokach na rzecz domów za miastem lub mieszkań o większym formacie - mających przestrzeń na odpoczynek i pracę dwojga ludzi. Przeprowadzamy się za miasto, lub przynajmniej chcemy patrzeć na miły widok za oknem, otwarcie osi widokowej - powietrze i przestrzeń. Tworzymy własny azyl.

Obecnie w mieszkaniach chcemy przenieść możliwość odpoczynku z siłowni, stref sauny do czterech ścian, ale także choć odrobinę zieleni i ogrodu - i w taki sposób wkracza do naszych domów ekologia i natura.

Jakie trendy w aranżacji wnętrz są teraz najbardziej widoczne? Które z nich mają szansę na ponadczasowość, które zostaną z nami na dłużej, a którym nie wróży Pani długiej przyszłości?

Myślę, że dłużej pozostanie z nami chęć luksusu we własnym domu. Co to oznacza? Duże telewizory i świetne sprzęty audio - zamiast kina. Głośniki w prawie każdym pomieszczeniu. Strefa do ćwiczeń z porządną bieżnią lub choć orbitrekiem zamiast typowej siłowni, a nawet miejsce do ćwiczeń z obciążeniem - coraz częściej projektujemy takie strefy przy domach i mieszkaniach, zwłaszcza tych ok. 100-metrowych i większych.

Sauna, jacuzzi lub choćby duża wanna wolnostojąca to mała imitacja spa, do którego w obecnej sytuacji nie zawsze mamy szansę regularni uczęszczać, dlatego rośnie popularność takich stref w domu. Klienci stawiają obecnie na technologie, nie tylko chcemy zagospodarować różne funkcje mieszkania, ale także korzystać z nich w najszybszy i najlepszy sposób. Mowa tu chociażby o inteligentnym domu, gdzie z poziomu tabletu w home office możemy zlecić zrobienie ulubionej kawy ekspresowi czy napełnić zdalnie wannę.

Kolejną nowością, która przechodzi do naszych domów i home office proste ze strefy biurowej, jest przywiązywanie większej wagi do akustyki. Przy jednoczesnej pracy dwojga ludzi w systemie home office jest to kwestia bardzo istotna. Coraz popularniejsze stają się zatem takie rozwiązania, jak wygłuszenia ścian za pomocą np. korka dekoracyjnego czy grubych pikowanych tapet. Producenci szybko dostosowali te produkty do potrzeb domowych - na rynku znajdziemy sporo przepięknych, kolorowych i wzorzystych produktów poprawiających akustykę naszych domów.

Pandemia miała też wpływ na samopoczucie Polaków. Pojawiły się lęk o przyszłość, przewlekły stres, pogarszające się relacje z domownikami z uwagi na ciągłe przebywanie w swoim towarzystwie. Jakie są tego skutki w aranżacji wnętrz? Chociażby częstsze niż wcześniej używanie łagodnych uspokajających kolorów, takich jak szaroniebieskie czy miętowe ściany lub wysyp popularności botanicznych wzorów, które mają łagodzić napięcie i odstresować.

Dagmara Iwańska – architekt wnętrz i architekt krajobrazu, na co dzień właścicielka i główny projektant w IDEALNIE Pracowni Projektowej w Gdańsku. Już 13 maja Dagmara Iwańska będzie jedną z prelegentek 4 Design Days Online. Weźmie udział w sesji "Mieszkaniowa moda. Jak będziemy mieszkać po pandemii?" (14.30-15.30).

