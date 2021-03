Kobiety designu. 10 polskich projektantek, które warto znać!

W polskim designie sukcesy odnosi oczywiście zdecydowanie więcej niż 10 pań, których projekty i osiągnięcia opisujemy poniżej. Kobiety doskonale radzą sobie jako projektantki mebli, oświetlenia, ceramiki i innych przedmiotów codziennego użytku. Z okazji Dnia Kobiet wszystkim kreatywnym i utalentowanym kobietom designu życzymy samych nagradzanych projektów oraz wyłącznie fantastycznych kooperacji!

Agnieszka Bar

Utytułowana polska projektantka szkła. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie obroniła dyplom na kierunku Wzornictwo: Projektowanie szkła (2007). Studiowała także sztuki użytkowe na Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie (2006) oraz w Technic University w Libercu (2004). Tworzy markę osobistą znaną z sensualnych i nowatorskich realizacji w szkle użytkowym, zapraszających do poczucia i przeżycia materii, oraz do refleksji. Projektuje krótkoseryjne naczynia oraz unikatowe obiekty o subtelnych wzorach. Realizuje projekty eksperymentalne w kooperacji z rzemieślnikami i ośrodkami szklarskimi w Polsce i zagranicą. Laureatka wielu nagród w dziedzinie wzornictwa, obecna na wielu ważnych wystawach w Polsce i na świecie.

Maja Ganszyniec

Projektantka z niezwykle bogatym portfolio – współpracowała m.in. z markami IKEA, Leroy Merlin, Amica, Mothercare, Orange, Dupont, Camper, Comforty, PayPass, Touchideas, Bellamy czy Ceramiką Paradyż. O jej projektach pisały renomowane międzynarodowe tytuły branżowe, w tym Wallpaper i Abitare, a same prace obejrzeć można było na licznych wystawach w Mediolanie, Berlinie czy Londynie. W swojej karierze była wielokrotnie nagradzana – może pochwalić się na przykład dwiema nagrodami Red Dot Award in Communication.

Jadwiga Husarska-Sobina

Jadwiga Husarska-Sobina to absolwentka i konsultantka na Wydziale Form Przemysłowych Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiowała design w Lahti Institute of Design w Finlandii oraz na MOME w Budapeszcie. Projektowała między innymi dla Austeria, FlooredMedia Co., Nowy Styl Group oraz Paged S.A., Total Fitness Concept, EgzoTech. Zajmuje się między innymi projektowaniem mebli, produktów pod wróżenia przemysłowe oraz sprzętu medycznego. Została odznaczona przez UNDP tytułem „Anioła ekonomii społecznej” za wsparcie rozwoju marki WellDone. Obecnie prowadzi Husarska Design Studio mając na swoim koncie wiele wdrożeń rynkowych w różnych gałęziach biznesu. Corocznie jej projekty pokazywane są na największych branżowych targach na całym świecie.

Maria Jeglińska

W 2007 r. ukończyła studia w dziedzinie wzornictwa przemysłowego na ECAL i zdobyła stypendium fundacji IKEA, które umożliwiło jej pracę dla Galerie kreo w Paryżu, Konstantina Grcica w Monachium oraz Aleksandra Taylora w Londynie. W 2012 r. otworzyła swoje Biuro Projektowania i Badań (Office for Design & Research). Jej zainteresowania kreatywne są niezwykle szerokie i obejmują m. in. projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego, projektowanie wystaw, jak również projekty oparte na pracy badawczej w dziedzinie designu. Do jej klientów należą m.in.: Ligne Roset, Kvadrat, Actus, Vitra, 1882ltd, St Etienne Design Biennale, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prace Marii Jeglińskiej są regularnie wystawiane na całym świecie, m. in. w Villa Noailles, galerii Aram, Barbican Art Gallery, Centre Pompidou Metz oraz na Triennale di Milano.

Magda Jurek

Artystka i projektantka. Ukończyła malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a w swojej pracy kieruje się konceptualnym podejściem do tworzenia produktów nieoczywistych i niestandardowych. Projektuje produkty, które można zmieniać i aranżować przestrzennie, a także budzić własną kreatywność. Jest również zwolenniczką zrównoważonego rozwoju. Pani Jurek była również współzałożycielką Stowarzyszenia "Based in Warsaw", które powstało w celu realizacji idei projektowania społecznego oraz projektowania przestrzeni publicznej.

Dorota Koziara

Designerka, artystka, architektka wnętrz, dyrektorka artystyczna, kuratorka wystaw. Studiowała w Polsce i we Włoszech. Przez 10 lat współpracowała z Alessandro Mendinim i Atelier Mendini w Mediolanie. Od 2005 główną siedzibą jej studia jest Mediolan. W swoim dorobku ma między innymi projekty wnętrz dla przodujących w dziedzinie designu firm takich jak Alessi, Swatch, wnętrza Byblos Art Hotel Villa Amista. Projektuje między innymi dla takich firm jak Venini, Fiorucci, Hermes, Luxo, Abet Laminati, Swarovski, Bisazza, Fiat, Redd’s, Cosimo Martinelli, Comforty, Du Pont, Noti, Slamp, Kauffman, Ardcodife Louvre, Cosi Tabellini, Velab, Tubadzin, Krono, Krosno Glass, Włodarczyk, Almi Decor, Christian Dior i wiele innych.

Marta Krupińska

Projektantka produktu oraz grafiki użytkowej. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w zakresie projektowania produktu i form przemysłowych. Laureatka Stypendium Ministra Kultury na rok akademicki 2005/2006 za wyróżniające osiągnięcia w nauce. Zdobywczyni I miejsca w projekcie konkursowym Idee Projektowe – Hansgrohe 2006. Laureatka Nagrody Grand Prix XXVI edycji Konkursu Im. Marii Dokowicz 2006 na najlepszy dyplom magisterski ASP w Poznaniu. Projektuje dla wielu znanych marek, w tym m.in. dla marki VOX.

Joanna Leciejewska

Jest projektantką w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, projektowania opakowań oraz projektowania graficznego. Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni prof. Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz "Innovation Management" Uniwersytetu SWPS. Wielokrotnie nagradzana: Red Dot Award, Dobry Wzór, Must Have, TOP DESIGN award, Philips EKODESIGN. Jej prace prezentowano na wystawach w Poznaniu, Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Mediolanie, Frankfurcie, Kolonii, Bordeaux i Paryżu, jej projekty pojawiły się też na łamach wielu publikacji krajowych i międzynarodowych. W 2013 roku otrzymała tytuł Designera Roku przyznany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Juror DesignEuropa Awards oraz iF STUDENT DESIGN AWARD.

Wiktoria Lenart

Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku jubilerstwo oraz Wzornitwo Przemysłowe na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od 2013 prowadzi Studio Lenart, gdzie projektuje dla przemysłu ciężkiego, jak i produktowego. Jej głównym obszarem zainteresowań projektowych jest ergonomia i przestrzeń pracy człowieka, narzędzia oraz projektowanie mebli. Projekty m.in.: Worknest, Spot dla VOX, meble biurowe PLUS dla Balmy (wraz z Piotrem Kuchcińskim), Mio oraz Balance, Frame dla VOX (wraz z Joanną Leciejewską). Wyróżniona w Konkursie Make Me! 2010, Ikea My Way 2011, Design 28 najlepsze dyplomy projektowe 2013, finalistka Young Design 2013. Nagroda IF Design Award 2015, Dobry Design 2015, Złoty Medal CNW 2015, Must Have 2015, Must Have 2016, Dobry Wzór 2016, Top Design Award 2016. Współpracuje m.in. z firmami: Meble Vox, Balma, Lupus73, Ceramika Pilch.

Marta Niemywska-Grynasz

Absolwentka Wydziału Wzornictwa Przemysłowego na warszawskiej ASP. Laureatka wielu konkursów projektowych. Członkini Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ma na swoim koncie współprace z wieloma firmami i organizacjami min. z MUJI, NAP, Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, Polską Akcją Humanitarną, Narodowym Instytutem Audiowizualnym, Uniwersytetem Dziecięcym. Jej projekty charakteryzują się interdyscyplinarnością. Swobodnie porusza się zarówno w tematach produktowych, jak

i scenografii czy instalacjach w przestrzeni miejskiej.