Konkurs Dobry Design 2023. Poznaj najlepsze produkty w kategorii Meble!

1. Kolekcja mebli 0_3

Mebel powstał z myślą o wykorzystaniu odpadów stolarskich. Są to elementy np. płyt meblowych, mdf, sklejki, które są zbyt małe, aby wytworzyć z nich pełnowymiarowy produkt. Takie elementy zazwyczaj zostają poddane utylizacji. Dlatego zamysłem tego mebla było ich wykorzystanie. Mebel ma postawę składającą się z elementów, które można modułowo łączyć i dokładać poszczególne segmenty mebla. Montaż działa na zasadzie „zakleszczania” poszczególnych modułów.

2. Stolik Irbis, Benette

Mocna stalowa konstrukcja blatu połączona z geometryczną podstawą powoduje, że produkt jest jednocześnie minimalistyczny, a wciąż klasyczny. Świetnie sprawdza się jako stolik pomocniczy, kawowy czy też nocny. Stolik stwor zony w myśl hasła „less is mor e”.

3. Łóżko Arte, proj. Agnieszka Zygmunt i Justyna Deja, Z-ONA Grupa Projektowa/ScandicSofa

Łóżko Arte łączy w sobie – dobry, prosty dizajn, malarstwo abstrakcyjne i doskonałe rzemiosło. Mebel został zaprojektowany przez architektki Agnieszkę Zygmunt i Justynę Deja, które zaprosiły do współpracy Artystkę Mariannę Stuhr i Architektkę wnętrz – Małgorzatę Durzyńską, aby stworzyć w tle obrazy, marzenia senne. Powstało kompletne łóżko ze zintegrowanymi stolikami, gdzie rama, jak wstęga, oplata łóżko i wijąc się tworzy stoliki nocne, a spektakularne zagłowie to wielkoformatowa

powierzchnia tapicerowana tkaniną, na której jest zeskanowany i wydrukowany unikalny obraz.

4. Kolekcja mebli outdoorowych Barka+, Egoe

Kolekcja mebli Barka+ to jedna z oryginalnych kolekcji mebli outdoorowych Egoé, przeznaczonych do przestrzeni miejskiej, publicznej. Produkty z kolekcji Barka+ wpasują się w każdą przestrzeń architektoniczną. W skład kolekcji wchodzą starannie zaprojektowane ławki, stoliki, taborety. Można je ze sobą dowolnie łączyć, dzięki czemu poszczególne elementy tworzą niebanalną całość.

Bogata paleta kolorów pozwala na wybór kolorowego oparcia, które może być wykonane ze stali lub z tkaniny siatkowej przeznaczonej do użytku w warunkach zewnętrznych. Siedziska zrobione są z drewna. Meble Barka+ dają poczucie estetyki, organizują strefy wypoczynku i wyznaczają atrakcyjność przestrzeni.

5. Łóżko Ossi, Osska Design & Investments

OSSI to unikalny model drewnianego łóżka, w którym na pierwszy plan wysuwa się nietuzinkowe połączenie odważnych kształtów i materiałów. Jego lewitująca konstrukcja opiera się na lekkiej, aczkolwiek bardzo solidnej i stabilnej ramie (z desek o grubości 27 mm), zwieńczonej charakterystycznym “łamanym” oparciem. Całość podkreślona przez „puszysty” zagłówek w formie stylowych poduszek zapewnia jakże ważne poczucie komfortu. Takie połączenie jest idealne do wypoczynku i relaksu; zachęca do wypicia porannej kawy lub cieszeniem się ulubioną lekturą. Wiemy, bo sami to sprawdziliśmy!

Kolejny etap konkursu to prezentacje najlepszych rozwiązań w trakcie 4 Design Days 2023 i wybór zwycięzców. Finał konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali Dobry Design w dniu 27 stycznia w MCK w Katowicach.

Organizatorem Konkursu Dobry Design 2023 jest PTWP, wydawca serwisów Propertydesign.pl i Dobrzemieszkaj.pl oraz organizator 4 Design Days - święta architektury i designu, którego najbliższa edycja odbędzie się w dniach 26-29 stycznia 2023 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

