Konkurs Dobry Design 2023. Znamy już najlepsze produkty i twórców!

Polski design ma się świetnie. Fantastyczne produkty, które zostały w tym roku zgłoszone do konkursu Dobry Design 2023, są tego najlepszym dowodem!

- Plebiscyt Dobry Design nagradza najciekawsze produkty wnętrzarskie już od roku 2011, czyli 12 lat. Podsumowujemy w nim to, co wydarzyło się na tym rynku w ostatnim czasie. I bardzo się cieszymy na tak znakomitą odpowiedź tego rynku. Do konkursu zgłoszono w tym roku kilkaset produktów! Ogromnie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia - powiedziała w trakcie gali podsumowującej konkurs Dobry Design Ewa Kozioł, redaktorka portalu Dobrzemieszkaj.pl.

Do finału zakwalifikowało się ponad 50 produktów.

- Jury miało w tym roku niełatwe zadanie. W imieniu całej redakcji portali Dobrzemieszkaj.pl i PropertyDesign.pl chciałabym więc naszym jurorom podziękować za ich zaangażowanie i czas! Byliście jak zawsze fantastyczni! - dodała Justyna Łotowska z redakcji Dobrzemieszkaj.pl.

Nagrody wręczono w 10 kategoriach: meble, meble biurowe, AGD kuchenne, wyposażenie łazienki, tkaniny, dekoracje, oświetlenie, podłogi i ściany, drzwi i okna, mała architektura. Nie zabrakło także nagród w 3 kategoriach specjalnych: Best Polish Design, Best Polish Designer i Best Polish Designer under 30.

Zwycięzcy konkursu Dobry Design 2023

1. Kategoria: Meble

Tytuł Dobry Design 2023: Kolekcja mebli 0_3 Meble, VIZDESIGN

Kolekcja mebli 0_3 Meble, VIZDESIGN

2. Kategoria: Meble biurowe

Tytuł Dobry Design 2023: Kolekcja mebli Mr Woo, projekt Małgorzata Knobloch, Igor Wiktorowicz, Witamina D Projekt

Kolekcja mebli Mr Woo, projekt Małgorzata Knobloch, Igor Wiktorowicz, Witamina D Projekt

3. Kategoria: AGD kuchenne

Tytuł Dobry Design 2023: Zestaw Kernau Obsydian, Kernau

Zestaw Kernau Obsydian, Kernau

4. Kategoria: Wyposażenie łazienki

Tytuł Dobry Design 2023: Deszczownica Silia, proj. Anna Owczarek i Katarzyna Łogwinienko, Deante

Deszczownica Silia, proj. Anna Owczarek i Katarzyna Łogwinienko, Deante

5. Kategoria: Tkaniny

Tytuł Dobry Design 2023: Tkanina napinana z lnu ARKELIN, Newmat

Tkanina napinana z lnu ARKELIN, Newmat

6. Kategoria: Dekoracje

Tytuł Dobry Design 2023: Akustyczna kolekcja przegród i zawiesi Well-being, Muraspec

Akustyczna kolekcja przegród i zawiesi Well-being, Muraspec

7. Kategoria: Oświetlenie

Tytuł Dobry Design 2023: Oprawa dekoracyjna ALLOW by Newmat, Newmat

Oprawa dekoracyjna ALLOW by Newmat, Newmat

8. Kategoria: Podłogi i ściany

Tytuł Dobry Design 2023: Lico - kolekcja trójwymiarowych okładzin do wnętrz, Pracownia Projektowa Muszyńska Waszak

Lico - kolekcja trójwymiarowych okładzin do wnętrz, Pracownia Projektowa Muszyńska Waszak

9. Kategoria: Drzwi i okna

Tytuł Dobry Design 2023: Drzwi harmonijkowe Megaline Solarlux, Solarlux/IFTM Group

Drzwi harmonijkowe Megaline Solarlux, Solarlux/IFTM Group

10. Kategoria: Mała architektura

Tytuł Dobry Design 2023: Mobilne domki UKOI, UKOI/Odpocznij

Mobilne domki UKOI, UKOI/Odpocznij

11. Kategoria: Best Polish Design

Tytuł Dobry Design 2023: Normo, pierwsze krzesło zaprojektowane w zgodzie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Projekt: Maja Ganszyniec dla ProfiM

Normo, pierwsze krzesło zaprojektowane w zgodzie z zasadami gospodarki cyrkularnej. Projekt: Maja Ganszyniec dla ProfiM

12. Kategoria: Best Polish Designer under 30

Tytuł Dobry Design 2023: Oliwia Ledzińska

Oliwia Ledzińska

13. Kategoria: Best Polish Designer

Tytuł Dobry Design 2023: Piotr Grzybowski, Magdalena Hubka, Swallow’s Tail Furniture





Piotr Grzybowski, Magdalena Hubka, Swallow’s Tail Furniture

JURY KONKURSU DOBRY DESIGN 2023: