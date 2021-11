Mistrzowie designu: Philippe Starck zaprojektował już ponad 10 tys. przedmiotów! I dalej tworzy!

Wywrotowy, etyczny, ekologiczny, polityczny, humorystyczny... tak widzę swój obowiązek jako projektanta, mawia Philippe Starck. Kariera obfitująca w 10 tysięcy projektów i światowa sława nie przesłaniają jego misji. A jak twierdzi, jest nią poprawienie życia jak największej liczby ludzi. Sam o sobie mówi też z humorem: "Nikt nie musi być geniuszem, ale każdy powinien być zaangażowany".

Od produktów codziennego użytku, takich jak meble i wyciskarki do cytryn, po jachty, domy z prefabrykatów, wnętrza hoteli, turbiny wiatrowe i samochody elektryczne - Philippe Starck jest nie tylko projektantem, ale wizjonerem, który innowacyjność (ale i sztukę opowiadania o designie) wyniósł naprawdę na wyżyny. Nie ma chyba przedmiotu, którego by nie zaprojektował i branży, z którą nie byłby związany!

Jak zaczęła się kariera Philippe Starcka?

"Mój ojciec był inżynierem lotnictwa. To sprawiło, że wynalazczość stała się dla mnie obowiązkiem" - Philippe Starck.

Urodził się w 1949 roku. Z dzieciństwa spędzonego pod stołem kreślarskim ojca, konstruktora samolotów i inżyniera lotniczego, wyniósł podstawową naukę: wszystko powinno być zaprojektowane do najmniejszego, najdrobniejszego elementu. W paryskiej Ecole Nissim de Camondo podobno nie był wyróżniającym się studentem, ale w 1969 roku zaprojektował pierwszą nadmuchiwaną strukturę, która przyniosła mu sukces na Salon de l'Enfance i pierwsze w życiu stanowisko dyrektora artystycznego w firmie Pierre Cardin.

W 1976 roku zaprojektował wystrój nocnego klubu La Main Bleue w Montreuil, następnie ukończył legendarny paryski klub nocny Les Bains Douches oraz klub Starck w Dallas. Dla szerszej publiczności został odkryty w 1983 roku, kiedy prezydent François Mitterrand wybrał jego projekt do udekorowania prywatnej rezydencji w Pałacu Elizejskim.

Co projektował do tej pory Philippe Starck?

"Niezależnie od tego, czy chodzi o szczoteczkę do zębów, samolot czy krzesło, zawsze obowiązuje ta sama filozofia: myśleć o tym, co zyska użytkownik" - Philippe Starck

Jak sam projektant mówi, design istnieje wyłącznie dzięki swojej zdolności do bycia użytecznym, do pomagania, choćby w niewielkim stopniu, w życiu ludzi. Jego projekty mają służyć nie tylko przedmiotowi; mają oferować najlepszą możliwą usługę przy minimalnym użyciu materiałów. Od początku jego projekty nie były przeznaczone dla elit, ale dla całego społeczeństwa. Tęskni za demokratycznym designem i podaje jego definicję: "Podnoszenie jakości przy jednoczesnym dążeniu do udostępnienia jej jak największej liczbie osób, po przystępnych cenach".

To podejście Philippe Starck stosuje we wszystkich dziedzinach: od zastawy stołowej po projekty związane z ciałem i higieną.

Ikony designu w łazience

Spośród wielu przedmiotów codziennego użytku, które zaprojektował Philippe Starck, niektóre są dziś ikonami designu. Stworzył wyposażenie łazienki dla marek Duravit, Hansgrohe, Hoesch, Axor, a także szczoteczkę do zębów (Fluocaril, 1989). W 2014 roku za sprawą Axor Starck V Starck wyeksponował siłę wody dzięki całkowicie przezroczystej wylewce baterii. W tym samym roku projektant świętował 25 lat współpracy z firmą Duravit.

Coś dla ciała, coś dla ducha - czyli alkoholowe i kulinarne projekty Philippe Starcka

W 2012 roku, we współpracy z popularyzatorem nauki Davidem Edwardsem, projektant stworzył aerozol WAHH, który zapewnia uczucie upicia się za jednym psiknięciem, bez mniej pożądanych skutków ubocznych. Wiele lat badań i pracy pozwoliło w końcu Starckowi i domowi szampańskiemu Louis Roederer na wprowadzenie rocznika Brut Nature 2006 we wrześniu 2014 roku.

Philippe Starck interesuje się również światem kuchni, począwszy od biomorficznej wyciskarki do cytryn Juicy Salif (Alessi, 1990), aż po zastawę stołową Miam Miam w 2000 roku. We wrześniu 2015 roku Philippe Starck stworzył też dla Gorenje kolekcję sprzętu kuchennego - lodówek, płyt grzejnych, okapów kuchennych, piekarników i kuchenek mikrofalowych.

Krzesła z tworzywa i oświetlenie - ikony designu Philippe Starcka

Najsłynniejsze projekty meblarskie Philippe Starcka to z pewnością meble z tworzywa sztucznego - od stołka WW (1990 Vitra) po krzesła Masters (Kartell) i Pipes (Driade) oraz krzesła ikony Marie i Louis Ghost (Kartell 2002). W przypadku Louis Ghost to podejście do dematerializacji odniosło największy sukces - sprzedano ponad milion egzemplarzy tego kultowego przezroczystego krzesła.

Każdego roku targi Isaloni w Mediolanie są dla Philippe'a Starcka okazją do zaprezentowania swoich nowych "płodnych niespodzianek". O słynnej lampie Gun (Flos 2005) Starck powiedział, że jest "znakiem czasów", które w brutalny sposób wpisują śmierć w nasz codzienny krajobraz. Nie każdy wie, że część zysku wygenerowanego przez ten przedmiot-symbol jest przekazywana na rzecz organizacji charytatywnej "Freres des Hommes".

Philippe Starck, bez wątpienia najbardziej pracowity (przynajmniej patrząc pod kątem liczby projektów) designer na świecie, nie przestaje tworzyć. Nie zatrzymała go pandemia i wygląda na to, że w kolejnym roku możemy się spokojnie spodziewać kolejnych niespodzianek!