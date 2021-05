Popularna Para w Remont zaprasza na 4 Design Days Online!

Jak chcą mieszkać Polacy w „nowej normalności”? Co zmieniło się w naszym podejściu do projektowania, do urządzania wnętrz? O trendach w aranżacji wnętrz będą rozmawiali uczestnicy dyskusji "Mieszkaniowa moda. Jak będziemy mieszkać po pandemii?" podczas 4 Design Days Online. Dyskusję poprowadzą Mirella i Marcin Kępczyńscy, projektanci wnętrz, prowadzącymi na antenie HGTV program Para w Remont.