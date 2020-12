Startuje konkurs na dofinansowanie designu dla osób o szczególnych potrzebach! Dowiedz się więcej!

11 grudnia od godz. 10.00 do 13.00 zapraszamy na spotkanie online dla przedsiębiorców z branż związanych z projektowaniem, które zorganizowała i poprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Spotkanie dotyczyć będzie dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach konkursu "Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus”.

Celem konkursu „Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus” jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Podczas spotkania PARP odpowie na pytanie, czym w ogóle jest ”Dostępność” oraz opowie o praktycznym zastosowaniu standardów dostępności w realizowanych projektach.

Ponadto, na spotkaniu ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.3.5 POIR Design dla przedsiębiorców - Dostępność Plus, sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektów, a także udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Poddziałanie 2.3.5 skierowane jest do MŚP prowadzącego działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem 5 regionów Polski Wschodniej), potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Spotkanie odbędzie się w w dniu 11.12.2020 r. w godzinach 10.00 – 13:00. Rejestracja na spotkanie możliwa do godz. 8:30 w dniu 11.12.2020 r na tej stronie.

Transmisja odbędzie się na stronie wydarzenia (www.parp.gov.pl).