Wnętrza less waste: o ekoprojektowaniu na 4 Design Days 2022

Nasza świadomość ekologiczna jest coraz większa. Przykładamy uwagę do tego, co jemy, z jakich materiałów wykonane są ubrania. Staramy się też wybierać produkty, których zakup nie generuje niepotrzebnych śmieci. Czy możliwe jest urządzenie wnętrza w duchu less waste? Jak popularny jest to trend w Polsce? Co jest największym wyzwaniem dla architektów wnętrz i inwestorów, którzy chcą przejść na "zieloną stronę mocy"? Jakie produkty i rozwiązania nie są eko, choć tak się wydaje? W trakcie 4 Design Days projektanci, designerzy, architekci i eksperci poruszą zagadnienia dotyczące trendu less waste w projektowaniu salonów, kuchni, łazienek, a nawet tarasów!

Oprócz tego w trakcie 4 Design Days także inne tematy związane z designem, a wśród nich:

Porozmawiajmy o Bauhausie. Wzornictwo, które opiera się trendom i modom

Bauhaus był receptą na nadmiar i zachętą do prostoty oraz funkcjonalności. Przesłanie słynnej szkoły projektowania jest dzisiaj aktualne bardziej niż kiedykolwiek.

Polskie ®zemiosło. Renesans

Nie na chwilę, ale na pokolenia. Powrót do rzemiosła to zwrot ku zrównoważonemu rozwojowi ludzkości – warto je wspierać i pielęgnować. Masowy, tani produkt versus rękodzieło – postawmy na długowieczność przedmiotów. Rzemiosło kosztuje i wymaga wysiłku, ale opłaca się nam, przyszłym pokoleniom, Planecie.

Rzemiosło 2.0 – nurt przybiera na sile, ale potrzebuje wsparcia – gdzie je znaleźć? Jak budować biznes oparty na rzemiośle? Od lokalnych do globalnych marek – jak skutecznie promować polskie rękodzieło? Od ceramiki do produkcji mebli – czy mamy swoją specjalność? Wymiar artystyczny czy pragmatyczny – co docenią klienci?

„Storytelling” polskiego designu

Model 366 – w poszukiwaniu nowych ikon polskiego designu. Niemcy mają dziedzictwo Bauhausu, wzornictwo skandynawskie podbija świat, wiemy, jak wygląda styl Hampton. A co z polskim designem? Czy jesteśmy w stanie zamknąć oczy i opisać, jak wygląda? Wymienić kilka marek albo przypisać im konkretny projekt?

Zawód rzemieślnik. Czy łatwo być twórcą we własnym kraju?

Kondycja polskiego rzemiosła. Edukacja, kariera, warunki rozwoju, rynek, możliwości.

Zrównoważony design czy greenwashing – obnażamy ekościemę

Co jest, a co nie jest eko?

Organizatorem 4 Design Days jest GRUPA PTWP - wydawca specjalistycznych portali biznesowych, m.in. propertynews.pl, propertydesign.pl, dobrzemieszkaj.pl oraz organizator spotkań biznesowych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym - European Economic Congress (EEC), jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w tej części Europy.

Więcej: www.4dd.pl