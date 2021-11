AGD kuchenne. Zgłoś swój produkt do konkursu Dobry Design!

AGD kuchenne to jedna z 15 kategorii w tegorocznej edycji konkursu Dobry Design. Swoje produkty mogą do niej zgłaszać producenci oraz dystrybutorzy z Polski i zagranicy. Szukamy dużego sprzętu AGD, zaprojektowanego z myślą o ekologii i pięknym designie, takiego jak zmywarki, lodówki, piekarniki, okapy czy płyty oraz małego AGD – czajniki i inne przydatne w kuchni urządzenia. Nie czekaj! Wypromuj swoje produkty i pokaż je szerszemu gronu odbiorców. Czekamy na Ciebie!

Plebiscyt jest nową odsłoną organizowanego od kilkunastu lat konkursu Dobry Design. Przenosimy go na arenę 4 Design Days – nie istnieje lepsze miejsce do rozmowy i oceny wzornictwa, firm i ich produktów, innowacyjności, funkcjonalności i jakości.

Zmieniamy reguły i wpisujemy Dobry Design 2022 w integralny element wydarzenia 4 Design Days, które już na stałe zagościło w kalendarzu projektantów, designerów, architektów, producentów, dystrybutorów, biznesu związanego budownictwem, architekturą i wnętrzami. Co roku udział w 4 Design Days bierze 25 tys. osób związanych z tym światem, które są najlepszym audytorium dla konkursu o takim charakterze.

Organizatorem plebiscytu Dobry Design jest Grupa PTWP SA, organizator 4 DESIGN DAYS 2022 oraz wydawca m.in. portalu Dobrzemieszkaj.pl i PropertyDesign.pl.

Wszystkie produkty wybierze Jury – najlepsi projektanci, architekci, przedstawiciele uczelni artystycznych i organizacji branżowych oraz eksperci od marketingu i e-commerce.

Udział w konkursie jest bezpłatny dla młodych twórców i firm, będących na rynku mniej niż 3 lata. Dla firmy z dłuższą historią obowiązuje opłata rejestracyjna w kwocie – 500 zł (dla jednego produktu).

Zasady konkursu Dobry Design 2022:

Dla kogo:

Konkurs jest skierowany do firm i twórców, którzy w DNA swoich biznesów mają wpisane dobry design, wysoką jakość oraz długowieczność produktu odzwierciedlającą troskę o zrównoważony rozwój w branży wyposażenia wnętrz. Udział w plebiscycie mogą zadeklarować zarówno młode firmy i twórcy (udział bezpłatny), jak i firmy z doświadczeniem, będą na rynku od wielu lat, kierujące się powyższymi zasadami (udział płatny - obowiązuje opłata rejestracyjna).

Co zyskasz:

1. Dołączysz do grona najlepszych produktów w Polsce, mających wpisane w swoje DNA dobry design, wysoką jakość oraz długowieczność produktu odzwierciedlającą troskę o zrównoważony rozwój w branży wyposażenia wnętrz.

2. Szansę na zdobycie unikalnego certyfikatu Dobry Design 2022, którym będziesz mógł oznaczyć swój produkt i posługiwać się nim w celach marketingowych (zestaw materiałów graficznych i multimedialnych).

3. Udział w konkursie to możliwość zaprezentowania produktu przed publicznością 4 Design Days 2022 – największej imprezy o architekturze, designie i nieruchomościach w Polsce oraz Jury konkursu – uznanymi architektami, designerami, przedstawicielami uczelni artystycznych i organizacji branżowych oraz ekspertami od marketingu i e-commerce.

4. Promocję na portalach PropertyDesign.pl i Dobrzemieszkaj.pl oraz w mediach społecznościowych.

Warunki udziału:

Udział w konkursie jest bezpłatny dla młodych twórców i firm, będących na rynku mniej niż 3 lata. Dla firmy z dłuższą historią obowiązuje opłata rejestracyjna w kwocie – 500 zł (dla jednego produktu). Zgłoszenia można dokonać w następujących kategoriach:

1. Meble (produkty wyróżniające się dobrym designem i troską o środowisko - meble tapicerowane i skrzyniowe oraz stoły i krzesła)

2. eble biurowe (produkty wyróżniające się dobrym designem i troską o środowisko - meble do pracy w domu i w biurze)

3. Kuchnie (meble kuchenne, które wytwarzane są z poszanowaniem środowiska i z myślą o dobrej jakości)

4. AGD kuchenne (duże AGD, zaprojektowane z myślą o ekologii i pięknym designie, takie jak zmywarki, lodówki, piekarniki, okapy czy płyty oraz małe AGD - czajniki i inne przydatne w kuchni urządzenia)

5. Wyposażenie łazienki (designerskie, ekologiczne i innowacyjne produkty do łazienki - ceramika, armatura, kabiny, brodziki, wanny, meble łazienkowe oraz dekoracje i akcesoria)

6. Tkaniny (ekologiczne, innowacyjne lub nawiązujące do tradycyjnego rzemiosła tekstylia do domu oraz do tapicerowania mebli)

7. Dekoracje (designerskie dodatki do wnętrz w duchu ekologii i poszanowania środowiska)

8. Oświetlenie (kolekcje opraw i inne rodzaje oświetlenia do wnętrz - salonów, sypialni, kuchni, łazienki, pokojów dziecięcych, miejsc pracy oraz oświetlenie zewnętrzne)

9. Podłogi i ściany (materiały wykończeniowe do podłóg, takie jak panele, deski, płytki ceramiczne, mikrocement, żywice epoksydowe i inne produkty oraz materiały na ściany - płytki, tapety i fototapety, farby, panele, lamele, beton i wszystko, czym można modnie i ekologicznie wykończyć ścianę we wnętrzu)

10. Drzwi i okna (innowacyjne systemy okienne i stolarka drzwiowa oraz rolety, żaluzje, markizy i inne produkty do okien)

11. Smart Home (elementy systemów domu inteligentnego)

12. Mała architektura (produkty do dekoracji i wyposażenia ogrodów, skwerów i przestrzeni miejskich)

13. Best Polish Design (najlepsze polskie projekty ostatniego roku)

14. Best Polish Designer (najlepszy polski projektant wzornictwa ostatniego roku)

15. Best Polish Designer under 30 (najlepszy polski designer młodego pokolenia)

Jak wybieramy:

Na zgłoszenia do konkursu w 15 kategoriach czekamy do 30 listopada 2021 roku.

Jury oraz Redakcja portali PropertyDesign.pl i Dobrzemieszkaj.pl dokonuje selekcji najciekawszych zgłoszeń, tworząc TOP 5 dla każdej kategorii.

Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach konkursu zostanie opublikowana na portalu PropertyDesign.pl na początku grudnia 2021 roku.

Kolejny etap to prezentacje najlepszych rozwiązań w trakcie 4 Design Days 2022 i wybór zwycięzców. Nominowani zaprezentują się przed publicznością 4 Design Days 2022 – największej imprezie o architekturze, designie i nieruchomościach w Polsce oraz Jury konkursu – uznanymi architektami, designerami, przedstawicielami uczelni artystycznych i organizacji branżowych oraz ekspertami od marketingu i e-commercu.

Finał konkursu:

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej Gali Dobry Design 2022 podczas 4 Design Days 2022.

