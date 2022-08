Mistrzowie designu: Jaime Hayon. 20 najlepszych projektów słynnego designera

Hiszpański artysta-designer Jaime Hayon urodził się w Madrycie w 1974 roku. Jego wizja artystyczna została po raz pierwszy w pełni wyeksponowana w instalacjach "Mediterranean Digital Baroque" i instalacji "Mon Cirque". Te kolekcje postawiły Jaime na czele nowej fali, która zatarła granice między sztuką, dekoracją i designem.

Jaime Hayon - projektant wszechstronny

Jaime dalej "definiował swoją wizję" na kolejnych wystawach indywidualnych i pokazach w najważniejszych galeriach oraz na targach designu i sztuki na całym świecie. Po założeniu Hayon Studio w 2001 roku zaczął projektować na własny rachunek, w tym meble dla marek b.d. barcelona, Cassina, Fritz Hansen, &Tradition, i Magis, oprawy oświetleniowe dla Parachilna, Metalarte i Swarovski; oraz luksusowe produkty dla Bisazza, Lladró i Baccarat. Jaime Hayon jest też autorem projektów wnętrz hoteli, restauracji, muzeów i salonów sprzedaży na całym świecie.

Siedziba Hayon Studio znajduje się w Walencji, w Hiszpanii, a biura w Barcelonie i Treviso we Włoszech. Prace Jaime pojawiły się w najbardziej prestiżowych publikacjach na temat sztuki i designu na całym świecie. Zdobył liczne nagrody, w tym wielokrotnie Elle Decoration International Design Awards. Znalazł się na liście "Top 100" magazynu Wallpaper i został uznany przez ten magazyn za jednego z najbardziej wpływowych projektantów na świecie. Z kolei magazyn Times ogłosił go współczesnym wizjonerem i jedną z ikon kreatywności.



Co Jaime Hayon myśli o współczesnym designie, swoich projektach i najciekawszych kooperacjach? Oto jego odpowiedzi!

Gdzie szukasz inspiracji?

Jest wiele rzeczy, które mnie ciekawią. Fascynuję się zaginionymi światami i naturą, a inspiracją jest dla mnie często folklor. Kiedy przyglądam się nowemu projektowi, ustalam temat, który mnie pociąga - to zależy od tego, gdzie jestem i co widzę. Prowadzę dzienniki i ciągle rysuję; to zawsze jest mój punkt wyjścia. Inspiracje są wszędzie, a pomysły i koncepcje zbieram z podróży i nowych miejsc.

Gdzie leży granica między sztuką a designem?

Uważam się za twórcę i dla mnie ten świat obejmuje wiele kategorii. Lubię wkładać ręce we wszystko, co pozwala mi wyrazić siebie i przemyśleć różne tematy. Świetnie jest móc przeskakiwać z jednej roli do drugiej. Kreatywność to nie praca, to sposób na życie. Myślę, że stopniowo uczysz się łączyć wszystkie składniki w odpowiedni sposób. Z jednej strony, jeśli zrobię zbyt wiele, jeśli stworzę coś zbyt "intensywnego", ludzie mogą się martwić. Z drugiej strony chcą, żebym mój styl był widoczny coraz bardziej.

Słucham tego, co klient ma do powiedzenia. To jest zasada numer jeden. Mówię to, ponieważ im bardziej jesteś rozpoznawalny w świecie designu i sztuki, tym bardziej musisz przestrzegać tej zasady. Jestem świetnym słuchaczem i kiedy z kimś współpracuję, to naprawdę współpracuję. Nie narzucam się. Po prostu słucham i staram się zrozumieć, jakie są jego cele. Kiedy w końcu zrozumiem, co dana osoba chce osiągnąć, decyduję, czy chcę pracować nad tym projektem. To dlatego widzicie mój podpis, kiedy robię zegarek, wazon czy rzeźbę. Widzisz go, ponieważ słucham mojego klienta, a nie tylko mówię "Tak ma być!"

Czym jest dla Ciebie rzemiosło?

Pracowałem z wieloma różnymi rzemieślnikami i zawsze podziwiałem ich umiejętności. Kiedy pracuję z tradycyjnym materiałem lub tradycyjnymi metodami wykonania, uważam za niezbędne, by usiąść z mistrzami i zobaczyć, jak robią to, co robią. To pozwala mi zrozumieć ograniczenia każdego materiału i rzemiosła. Owszem, często staram się je przekraczać, ale z zachowaniem szacunku dla tradycji.

Dla jakich klientów lubisz pracować?

Lubię robić meble, ale uwielbiam pracować z markami z wyższej półki, takimi jak Fritz Hansen, Baccarat czy Ceccotti. Można się przy takiej współpracy wiele nauczyć. To jest piękne, jeśli twój

projekt może wnieść nowy, świeży powiew do 300-letniej tradycji produkcji jakichś rzeczy.

Jestem bardzo krytyczny wobec siebie i zawsze myślę o tym, jak zrobić coś lepiej. Myślę, że to dlatego, że tak dużo czas na co dzień spędzam z wielkimi mistrzami. Mam wielki szacunek dla firm, z którymi współpracuję, a najlepszym sposobem, w jaki mogę to wyrazić, jest dbanie o ich DNA.

Co sprawia, że dany projekt jest dobry?

Myślę, że wszystkie moje projekty mają w sobie element jakości i czegoś, co określam jako "poważną" zabawę. Co mam na myśli, mówiąc "poważna zabawa"? To znaczy, że nie jest to humor dla samego humoru, ale pomysł, że poprzez zabawę można przynieść komfort i przyjemność. Łączę to z wysoką dbałością o szczegóły i jakość, ponieważ bez tych elementów projekt traci swoją ponadczasową jakość.

Moje projekty mają dla mnie również element odkrywania. Po pierwsze, odkrywam i rzucam wyzwanie

nowym metodom produkcji i nowym materiałom. Stale podróżuję i poznaję nowe kultury i nowe punkty widzenia.

W jaki sposób tworzysz? Jak wygląda ten proces?

Pracuję wszędzie! Zawsze mam przy sobie mój szkicownik i rysuję. Rysuję rzeczy, robię im zdjęcia i rozsyłam je po całym świecie. Mam świetny zespół, więc nie jest to super ciężki zawód. Po prostu idę z prądem. Najpierw uważnie słucham klienta, aby zrozumieć, kim jest. Potem wymyślam temat. Uważam, że projekt jest niczym bez motywu przewodniego. I oczywiście pracuję intensywnie z rzemieślnikami. Nie ma naprawdę nic piękniejszego niż rzucić wyzwanie wspaniałemu rzemieślnikowi i zapytać go: "Czego jeszcze nie udało ci się zrobić?" A potem przesunąć tę granicę.