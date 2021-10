Top 20: Designerskie meble od polskich producentów

Jakich producentów i jakie designerskie meble warto wyróżnić? Nasze subiektywne, redakcyjne zestawienie to tylko 20 miejsc, ale wiemy, że fantastycznych polskich marek meblowych jest o wiele więcej. Te, które znalazły się w artykule, prezentujemy w kolejności alfabetycznej.

1. Szafka Tromso. Projekt: Kinga Smardz-Gawłowska dla marki Borcas

Borcas to polska marka na rynku, dzięki której powstają funkcjonalne i designerskie meble minimalistyczne. Nazwa szafki Tromso pochodzi od stolicy Arktyki, która charakteryzuje się pięknymi widokami oraz zjawiskiem zorzy polarnej. Minimalistyczne wzornictwo szafki w połączeniu z ciepłą barwą pięknie wpisze się w aranżację niejednego salonu.

Mebel podzielono na trzy segmenty, z których dwa są zakryte dębowymi drzwiczkami (otwierane w systemie jednego dotyku). Każdy z segmentów wyposażony jest w przestawną półkę.

Cena: od 4615 zł

2. Sofa Classic. Projekt: Krystian Kowalski dla marki Comforty

Kolekcja sof i foteli Classic w niebanalny sposób odwołuje się do pojęcia klasyki poprzez dostojne, szlachetne kształty i ponadczasową, lekką sylwetkę. Jednak zarówno technologia produkcji, jak i ergonomia, sytuują ten produkt w nurcie współczesnego projektowania. Jej powściągliwa, szlachetna sylwetka powstała dzięki łączeniu powtarzalnych elementów, uzyskanych tradycyjną techniką tapicerowania, z elementami odlewanymi w formie. Dzięki temu formę mebla cechuje lekkość, ergonomia i unikalne detale.

Cena: od ok. 13 600 zł

3. Ławka tapicerowana Ufer. Projekt: Doki

Polska marka Doki została stworzona przez interdyscyplinarną pracownię Studio 1:1 i sukcesywnie rozwija się od 2017 roku. Jej współwłaścicielem jest wielokrotnie nagradzany projektant i profesor ASP w Gdańsku, Jarosław Szymański.

Ławka UFER to dwa elementy – metalowy stelaż i wygodna tapicerowana poduszka. Konstrukcja kosza obejmującego poduszkę wypełnioną grubą pianką sprawia, że siedzisko jest sprężyste i przede wszystkim wygodne. Ławka może służyć jako mebel wypoczynkowy w przestrzeni prywatnej, ale także w biurowych holach i poczekalniach.

Cena: 4489 zł

4. Kolekcja krzeseł Pop: Projekt: Pawlak&Stawarski dla marki Fameg

Pop jak gatunek muzyki, jest przyjazny, nieskomplikowany pod względem formy i bardzo uniwersalny. Wygodne miękkie meble, dodadzą wnętrzu ciepła i poczucia nieformalnej atmosfery. Pop z łatwością zmienia charakter w zależności od konfiguracji kolorystycznej. Duża powierzchnia tapicerki, w zależności od wyboru tkaniny sprawi, że będzie głównym bohaterem pomieszczenia lub łagodnie wtopi się w kontekst przestrzeni. Pop występuje w dwóch wersjach z podłokietnikami lub bez.

Cena: od 1540 zł

5. Kamienne pufy z filcu. Projekt: Fivetimesone

Fivetimesone to polskie studio projektowe i marka, która stoi za projektem jedynych w swoim rodzaju filcowych produktów do wnętrz z naturalnej wełny. Bezszwowy puf-kamień wykonany jest w 100% z naturalnej wełny Merino, według własnej metody filcowania. Ręczne wykonanie sprawia, że każda poduszka jest unikalna i ma niepowtarzalny rysunek wzoru.

Cena: od 1700 zł

6. Krzesło Mannequin. Projekt: WertellOberfel dla marki Iker

Dzięki połączeniu najnowocześniejszej technologii oraz szerokiej wyobraźni projektantów WertellOberfel powstało krzesło Mannequin. Krzesło szyte na miarę potrzeb wnętrza i domowników. Możliwość wyboru spośród trzech rodzajów pikowanych siedzisk oraz trzech typów stelaża, sprawia że Mannequin stanowi idealne rozwiązanie dla wielu pomieszczeń.

Cena: 1124 zł

7. Regał Grop. Projekt: Pawlak&Stawarski dla marki Loft Decora

System regałowy Grop zaprojektowali Bartłomiej Pawlak i Łukasz Stawarski dla LOFT Decora. Konstrukcję regałową stworzono z myślą o przestrzeniach domowych oraz biurowych. Stylistycznie czerpie inspiracje z Bauhausu. Kombinacja modułów pojedynczych oraz podwójnych buduje unikatowe przestrzenie ścienne, które można dopasować do indywidualnych potrzeb użytkownika. Unikatowy design sprawia, że regał modułowy zachwyci nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Stalowe elementy zwieńczono dębowymi półkami o grubości 40 mm, wykonanymi z polskich dębów, pochodzących wyłącznie z lasów z certyfikatem FSC.

Cena: 15 453 zł

8. Sofa Yacht. Projekt: Agata Kulik-Pomorska i Paweł Pomorski, marka Malafor

Malafor to skrót od „Małe laboratorium formy”, marka stworzona przez duet projektantów – Agatę Kulik-Pomorską i Pawła Pomorskiego, absolwentów Wydziału Wzornictwa Przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Kolekcja Yacht to seria dmuchanych mebli idealnych do użytku zewnętrznego. W jej skład wchodzą modele wykonane z dakronu – „extremalnie” wytrzymałego materiału żeglarskiego.

Cena: 1974 zł

9. Kolekcja Corbu. Projekt: Marta Niemywska-Grynasz i Dawid Grynasz, Grynasz Studio dla marki Marbet Style

Corbu to rodzina mebli wypoczynkowych zaprojektowana przez Grynasz Studio. Proste kształty mebli i ich gładkie powierzchnie zainspirowane są minimalizmem i głównym hasłem tego trendu - Less is more. Projekt opiera się na idei wielokrotności kształtu - ten sam prostokąt z zaokrąglonymi rogami stanowi oparcie, podłokietniki, siedzisko i podstawę mebli.

Meble wsparte są na metalowej podstawie będącej nawiązaniem do modernistycznych projektów Le Corbusiera. Kolekcja CORBU polecana jest jako zestaw mebli wypoczynkowych do apartamentów hotelowych, mieszkalnych. Sofa i fotel CORBU z funkcją spania odpowiadają na potrzebę uzyskania dodatkowego miejsca do nocnego odpoczynku.

Cena: od 6831 zł

10. Kolekcja Mebli Roll. Projekt: Anna Łoskiewicz-Zakrzewska i Zofia Strumiłło-Sukiennik, Studio Beza Projekt dla marki MDD

W multifunkcyjnym systemie siedzisk Roll znajduje się sofa, stoliki, pufy i ławka podpórka. Kolekcja sprawdzi się w aranżacjach przestrzeni publicznych takich jak galerie handlowe, teatry, czy kina, jak również jako część wystroju wnętrz biurowych i lounge. Modułowość i multifunkcyjność systemu pozwala na rozszerzenie gotowych układów o kolejne elementy. Sofy doskonale dopełniają stoliki Roll, których zaletą jest ponadczasowy, a zarazem niecodzienny design. Bogata kolorystyka i różnorodne wykończenia pozwalają na dostosowanie całej stylizacji do indywidualnych wymagań użytkownika.

Cena: od 7 810 zł - sofa

11. Regał Tuo. Projekt: Tomek Rygalik, Studio Rygalik dla marki Miloni

Miękka, organiczna forma systemu regałów modułowych Tuo wypracowana została poprzez wyraźne zaokrąglenia rantów oraz wyoblone wykończenie krawędzi półek oraz elementów konstrukcyjnych. Uniwersalne wzornictwo i wykonanie z naturalnego, ciepłego materiału jakim jest drewno dębowe pozwala na zastosowanie regału zarówno w przestrzeniach biurowych, jak i w tzw. biurze domowym lub wnętrzach mieszkalnych. Specjalnie opracowany system łączenia elementów regału umożliwia personalizację poprzez możliwość konfiguracji jego wysokości i szerokości.

Cena: od 5 500 zł

12. Kolekcja mebli Wadi. Projekt: Tomek Rygalik dla marki Nobonobo

Wadi projektu Tomka Rygalika przywołuje skojarzenia z designem lat 70. i 80. I faktycznie, model luźno odwołuje się do tej stylistyki. Tapicerowana sofa Wadi o unikatowym designie nada niepowtarzalności każdej strefie wypoczynkowej. Uzupełniona o pufę lub fotel z tej samej kolekcji będzie zestawem idealnym. Oryginalny design oraz funkcjonalność sprawia, że produkty z kolekcji Wadi zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Szeroki wybór tkanin oraz dostępnych konfiguracji sprawia, że kolekcja Wadi idealnie wpisze się w wiele aranżacji.

Cena: od 11 999 zł - sofa

13. Fotel Nome. Projekt: Tomek Augustyniak dla marki Noti

Nome to fotel o niewielkich gabarytach projektu Tomasza Augustyniaka. Mebel zwraca uwagę elegancko skrojoną formą o łagodnych krawędziach i liniach. Charakterystyczny kształt luźnej poduszki oparciowej z widocznym poziomym podziałem podkreśla ergonomię siedziska oraz komfort oparcia, jednocześnie nadając mu wizualnej wyrazistości. Kolekcja dobrze wpisuje się zarówno w domowe wnętrza, jak i przestrzenie publiczne, szczególnie hotelowe.

Cena: 2 698 zł

14. Komoda Umami. Projekt: Max Kobiela dla własnej marki Phormy

Max Kobiela karierę zaczynał jako architekt specjalizujący się we wnętrzach komercyjnych. Od pięciu lat z sukcesami prowadzi również własną firmę meblarską.

Kolekcja komód Umami to trzy rodzaje drewna i cztery kolory podstaw dostępne w trzech rozmiarach, co w sumie daje 36 możliwych kombinacji materiałowo - kolorystycznych dostępnych na zamówienie.

Cena: od 5490 zł

15. Krzesło Fan. Projekt: Piotr Kuchciński dla marki Profim

Fan to fotel, którego cechą wyróżniającą jest elegancki kształt kubełka, podkreślony wyrazistymi, precyzyjnymi przeszyciami, dodatkowo akcentującymi styl mebla. Każdy fotel może otrzymać unikalny wygląd dzięki doborowi rodzaju i koloru materiału obiciowego oraz rodzaju i koloru bazy/stelaża. Dodatkowym elementem zwiększającym komfort siedzenia jest poduszka, którą można zamówić jako niezależny element.

Cena: od 1223 zł

16. Sofa Justus. Projekt: Niels Gammelgaard dla marki Sits

Justus łączy w sobie geometryczny w kształcie korpus i miękkie, łagodne siedziska z pierza. Połączenie dało wspaniałe rezultaty – powstał nowoczesny, a zarazem bardzo wygodny mebel. Justus wyposażono w szerokie podłokietniki. Zastosowanie ramki z metalowymi nóżkami podkreśliło nowoczesny wygląd mebla. W skład kolekcji wchodzi wiele elementów, których dowolne zestawienie daje możliwość osiągnięcia bardzo wielu rozwiązań aranżacyjnych.

Cena: od 4 575 zł

17. Kolekcja mebli Loop. Marka: Swallow's Tail Furniture

W kolekcji Loop znajdują się komody i stolik. Pod tą nazwą kryje się otwarty system komód, dzięki któremu zbudujemy ostateczny kształt mebla poprzez wybór elementów i brył.

Specjalnie zaprojektowane elementy: blaty i toczone łączniki z litego drewna dębowego oraz zróżnicowane bryły komód LOOP otwierają przed użytkownikiem wiele możliwości improwizowania. Komoda Loop może stać się loftową szafką RTV, bufetem z szufladami do przechowywania lnianych obrusów, albo biurową komodą porządkującą niesforne sterty dokumentów.

Cena: od 4 450 zł

18. Komoda podwieszana Brinkk. Projekt: Natalia Wieteska dla marki Swarzędz Home

Natalia Wieteska za projekt komody Brinkk otrzymała nagrodę Red Dot 2017. Ten unikatowy mebel intryguje minimalistyczną prostotą z elementami rzeźbiarskich ostrych cięć. Komoda w tej wersji wymaga montażu do ściany. Korpus i fronty fornirowane dębem. Wykończenie lakierem PU o podwyższonej odporności, zawiasy Blum z hamulcem i cichym domykiem.

Cena: 13 700 zł

19. Krzesło Diago. Projekt: Małgosia Malinowska, Filip Ludka i Tomek Kempa. Marka Tabanda

Diago czyli na ukos. Piękne krzesło dla którego jedną z inspiracji było japońskie origami. Tak o projekcie pisze Grupa Projektowa TABANDA: „Wymyślając DIAGO postanowiliśmy wyjść za próg naszego sklejkowego świata. Do głosu doszły inspiracje japońskim origami, daliśmy też poszaleć liniom i płaszczyznom, których nie powstydziłby się najlepszy szlifierz diamentów z Antwerpii. Nie będzie nudno!

Cena: 1339 zł

20. Fotel Andu. Projekt: Ariel Śliwiński dla marki Tfory

Fotel Andu został zaprojektowany z myślą zarówno o przestrzeni domowej jak i biurowej. W zależności od potrzeb fotel może być wyposażony w dodatkowe poduszki, które poza poprawą komfortu nadają mu oryginalnego charakteru. Tym samym zmieniając kolorystykę czy rodzaj tkaniny możemy odkrywać nowe, niepowtarzalne odsłony mebla, dopasowując go do wnętrza

w którym żyjemy.

Cena: od 2391 zł